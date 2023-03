Camarda show anche quando non segna: super assist per Sala nel derby vinto 1-2 contro l'Inter

MilanNews.it

Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del Milan U16, sta già facendo tanto parlare di sé per i tantissimi gol segnati. Nel derby contro l'Inter di ieri non ha segnato, ma ha comunque regalato una grandissima giocata: accelerazione palla al piede da centrocampo sulla fascia sinistra, lasciando sul posto due uomini con il primo che ha effettuato una scivolata nel vuoto e il secondo che è stato saltato in dribbling, prima di mettere il pallone perfettamente in mezzo per l'accorrente Sala che ha segnato a porta spalancata.