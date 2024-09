Camolese: "Milan, caso Theo-Leao sarà chiarito, i migliori vanno fatti giocare sempre"

Il campionato è iniziato da 3 giornate e c'è già chi vede Inter e Juventus come le due squadre che si contenderanno lo scudetto. Giancarlo Camolese, ex allenatore tra le altre anche del Torino, preferisce però essere cauto nell'esprimere i giudizi e a TuttomercatoWeb.com spiega: "Non tutte le formazioni sono allo stesso punto della preparazione, alcuni hanno fatto gli Europei e non sono in condizione... Dopo la sosta si capirà di più, però intanto ci sono tre squadre in testa e quelle hanno fatto bene".

Chi invece è partito sottotono è il Milan.

"Sì, ci sono state delle prestazioni un po' così. Va dato tempo al tecnico, con il Torino non ha mai mollato, però i risultati si pensava fossero diversi. Troverà l'equilibrio che ancora non c'è. Fonseca ha escluso Theo e Leao, ma bisognerebbe essere con lui per capirne i motivi, un tecnico vive la quotidianità, capisce se sono in ritardo di condizione... Il loro valore però è fuori discussione. Oggi con i cambi fai la differenza. I calciatori non saranno stati contenti, ma gli allenatori vogliono sempre schierare i migliori in campo".