Camoranesi e Rivera tra gli allievi sotto esame per il corso da allenatore

Oggi è andato in scena il secondo e ultimo giorno di esami per gli allievi del corso ‘Master’ UEFA Pro di Coverciano, ovvero il massimo livello di formazione per allenatori. Sono molti i volti noti che si sono messi alla prova per ricevere il ‘patentino’, partendo dal campione del mondo del 2006 Camoranesi all'ex presidente del Settore Tecnico e leggenda rossonera Gianni Rivera. Insieme a loro anche tanti altri ex giocatori come Toninho Cerezo, Amantino Mancini, Enzo Maresca, Michele Pazienza e Morgan De Sanctis.