Campagna abbonamenti Serie A 2023-2024: tutte le info

LE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO:

ABBONAMENTO CLASSIC:

Nella prima fase di conferma posto, con l’acquisto di un abbonamento è possibile vedere tutte le 19 partite di Serie A del Milan più gli ottavi di Coppa Italia a partire da 11,45€ a partita (considerato abbonamento acquistato al Terzo Rosso Centrale), anche nei big-match

Nella seconda fase di vendita (dedicata a chi l’anno scorso si era iscritto alla waiting list), con l’acquisto di un abbonamento è possibile vedere tutte le 19 partite di Serie A del Milan più gli ottavi di Coppa Italia a partire da 12,45€ a partita (considerato abbonamento acquistato al Terzo Rosso Centrale), anche nei big-match

Nella terza fase di vendita (vendita libera) con l’acquisto di un abbonamento è possibile vedere tutte le 19 partite di Serie A del Milan più gli ottavi di Coppa Italia a partire da 15,95€ a partita (considerato abbonamento acquistato al Terzo Rosso Centrale), anche nei big-match

Nella prima fase, prezzo medio a partita (altri tre esempi):

POLTRONCINE ARANCIO: 50€

SECONDO ROSSO CENTRALE: 29€

PRIMO VERDE: 20€

Garanzia di poter accontentare tutte le fasce dei tifosi rossoneri: da chi si “accontenta” di essere presente a tutte le partite con 229€ dell’abbonamento al Terzo Rosso Centrale, passando per chi vuole godersi la stagione dal Primo arancio con 650€ (32,5€ a partita), fino ai 3150€ della Tribuna d’Onore Rossa (meno di 160€ a partita)

Nella stagione 2022/23 un biglietto per Milan-Inter di campionato in Terzo Rosso Centrale costava 69€, al Primo Arancio 139€ e in Tribuna d’Onore Rossa 399€

PROMOZIONI:

PRIMO VERDE FAMILY:

possono essere venduti solo abbonamenti "Family", quindi almeno 1 Intero (20€ a partita) + 1 Under16 (14€ a partita) o Under6 (5€ a partita)

Gli abbonamenti Under 16 e Under 6 sono acquistabili solo insieme ad 1 intero in un rapporto massimo 1:3

Gli abbonamenti Under 16 e Under 6 non sono cedibili

Gli abbonamenti Under 16 e Under 6 sono acquistabili solo a Casa Milan e circuiti Vivaticket con obbligo di esibizione di CRN e documento di identità anche del minore (non disponibili su WEB)

Under 16: tutti i tifosi nati dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2016

Under 6: tutti i tifosi nati dal 1°gennaio 2017 in poi

UNDER 25:

Promozione acquistabile solo al Primo Verde (17€ a partita) e al Primo Arancio Laterale (20,5€ a partita)

L'abbonamento Under 25 è cedibile solo ad altri Under 25

Under 25: tutti i tifosi nati dal 1°gennaio 1998

SENIOR:

Abbonamento acquistabile solo nelle Poltroncine Arancio (31,5€ a partita) e al Primo Anello Arancio (24€ a partita)

L'abbonamento Senior è cedibile solo ad altri Senior

Senior: tutti i tifosi nati entro il 31 dicembre 1958

ABBONAMENTI CLUB 1899:

Dopo gli ottimi risultati della stagione 2022/23, anche quest’anno ci sarà la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti Club1899, in modo da permettere a chiunque di garantirsi di vivere l’esperienza VIP hospitality a San Siro

Abbonamenti Club 1899 sottoscrivibili in Pitch Experience (100€ a partita) e Milanisti Experience (90€ a partita)

Circa 12mila persone hanno acquistato il posto in VIP Hospitality nella Club1899 nel 2022/23

ALTRE INFO:

Si possono acquistare gli abbonamenti: Online su acmilan.com, presso la biglietteria di Casa Milan e presso i punti vendita Vivaticket

Differenza tra 2° fase (waiting list) e 3° fase (vendita libera) di vendita abbonamenti: tra la seconda e la terza fase non cambia nulla nelle modalità, solo che nella terza i prezzi saranno maggiori rispetto alla seconda

Nella fase di conferma posto (1°fase di vendita) c’è differenza media di prezzi vs 22/23 del +7%, pari all’aumento dell’inflazione stimata

Quasi il 50% degli spettatori a San Siro nel 2022/23 erano Under30