Campionato riaperto? I calendari a confronto di Inter, Milan e Napoli

Campionato riaperto? I calendari a confronto di Inter, Milan e NapoliMilanNews.it
Oggi alle 07:50News
di Lorenzo De Angelis

Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio in casa contro l'Atalanta, la marcia dell'Inter verso il 21esimo scudetto della sua storia subisce un'ulteriore frenata a Firenze, dove la formazione di Chivu non è riuscita ad andare oltre l'1 a 1. A questo punto della stagione, considerati i 24 punti in palio ed i 6 punti che dividono l'Inter prima dal Milan secondo, possiamo ritenere il campionato di Serie A riaperto? Di seguito i calendari a confronto delle due milanesi e del Napoli, che comunque rientra di diritto in questa lotta. 

CALENDARIO INTER: 69 PUNTI 

vs Roma (in casa)
vs Como (in trasferta)
vs Cagliari (in casa)
vs Torino (in trasferta)
vs Parma (in casa)
vs Lazio (in trasferta)
vs Verona (in casa) 
vs Bologna (in trasferta)

CALENDARIO MILAN: 63 PUNTI

vs Napoli (in trasferta)
vs Udinese (in casa)
vs Verona (in trasferta)
vs Juventus (in casa)
vs Sassuolo (in trasferta) 
vs Atalanta (in casa) 
vs Genoa (in trasferta)
vs Cagliari (in casa)

CALENDARIO NAPOLI: 62 PUNTI

vs Milan (in casa) 
vs Parma (in trasferta)
vs Lazio (in casa)
vs Cremonese (in casa)
vs Como (in trasferta)
vs Bologna (in casa)
vs Pisa (in trasferta) 
vs Udinese (in casa)