Campionato Under 17, Milan in campo contro la Roma nei quarti di finale: Sala, Camarda e Liberali titolari

Il Milan Under 17 è in campo contro la Roma nella gara valida per l'andata dei quarti di finale del campionato di categoria. Nella formazione titolare del Diavolo ci sono anche Emanuele Sala, Mattia Liberali e Francesco Camarda, reduci tutti e tre insieme al portiere Alessandro Longoni dalla vittoria dell'Europeo con l'Italia Under 17. In questa stagione, i tre giocatori rossoneri hanno fatto parte del gruppo della Primavera di Ignazio Abate.

Questa la formazione titolare del Milan di Giovanni Renna: Longoni, Cappelletti, Perera Nirashm Colombo, Del Forno, Perin, Sala, Comotto, Camarda, Ossola, Liberali.