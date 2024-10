Campo neutro? Casini risponde: "Non prevista dal sistema. Per il Bologna sarebbe stato complicato"

Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, è intervenuto in conferenza stampa dopo l’assemblea odierna, che tra le altre cose ha deciso il rinvio di Bologna-Milan. Il numero uno del nostro campionato ha raccontato i retroscena di come si è arrivati alla decisione di rinviare la gara che si sarebbe dovuta giocare al Dall'Ara di Bologna domani alle ore 18.

Perché no al campo neutro?

"Non è prevista dal sistema, di fronte a un atto amministrativo che impedisce il raggiungimento dell'impianto per incolumità pubblica. Non è detto che non si possa fare, è da valutare in futuro. C'è una serie di decisioni che rischiavano di essere una serie di complicazioni".

Bologna e Milan sarebbero state d'accordo?

"Il Milan aveva dato disponibilità, per il Bologna sarebbe stato complicato".