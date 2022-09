MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincent Candela, ex calciatore della Roma, si è così espresso a TMW sul Milan e sui francesi rossoneri: “Non ho visto tutte le partite del Milan. Per i rossoneri non sarà facile, quando uno vince l’anno dopo è sempre diverso. Ma Maignan sta dimostrando di essere un grande portiere: vediamo, è ancora presto”.