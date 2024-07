Cannavaro: "Milan, sono curiosto. Fonseca viene da una scuola importante"

Intorno al Milan c'è tanta curiosità dopo che per la prima volta dopo quattro anni e mezzo, sulla panchina rossonera, ci sarà un nuovo allenatore come Paulo Fonseca. Lo stesso sentimento che dice di provare Fabio Cannavaro, reduce dalla salvezza raggiunta in extremis con l'Udinese all'ultima giornata e oggi ancora libero sul mercato degli allenatori. Il campione del mondo è stato intervistato oggi sulle colonne della Gazzetta dello Sport e ha parlato anche del momento del Milan.

Le parole di Cannavaro sul Milan: “Il Milan sta portando un concetto internazionale da noi ancora poco diffuso: comprare buoni giocatori per rivalutarli, venderli e autofinanziarsi. Soprattutto gli americani fanno così. Fonseca viene da una scuola importante, ha un bel sistema di gioco ma nella Roma non ha chiuso benissimo. Sono curioso. Anche perché Pioli ha lasciato un’eredità importante”