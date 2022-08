Cannavaro: "Scudetto, Inter e Milan in pole. Alla Juve manca qualcosa"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi parte in prima fila nella bagarre Scudetto? A dire la sua, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport, è l'ex difensore Fabio Cannavaro: "Mi viene da dire Inter e Milan o Milan e Inter, fate un po’ voi, con la Roma a una incollatura o comunque non distante. Il passato conta e Pioli e Inzaghi partono con un bel vantaggio. Poi ognuno ci ha inserito giocatori particolari, che finiranno per incidere".

Dunque la Juve, a giudizio di Cannavaro, parte qualche gradino più in basso: "Eppure aveva cominciato con due acquisti clamorosi, ma perdere Pogba per infortunio non è buona cosa, e questa si chiama sfortuna. Però va anche detto che altro comunque le manca, sostituire Chiellini e Dybala, ad esempio, non è semplice, sono vuoti grossi da colmare. Immagino che la Juve stia attraversando un momento di transizione, deve passare da un’epoca all’altra".