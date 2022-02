Cannavaro sui no vax: "Se non ti vaccini devi pagarti le cure. Come negli Stati Uniti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Fabio Cannavaro, nel corso di una lunga intervista concessa a Il Messaggero in vista della sfida di stasera tra Napoli e Barcellona, ha risposto anche ad una domanda sui no vax e sui vaccini: "Io rispetto per principio la libertà personale, ma quando le scelte personali mettono a rischio gli altri, sarebbe corretto adeguarsi. Ho tanti amici no vax che sono finiti in terapia intensiva. Aggiungo: rivediamo le regole. Se rifiuti il vaccino e ti ricoverano in ospedale, allora devi pagarti le cure. Come succede negli Stati Uniti".