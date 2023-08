Cantamessa e il retroscena con Berlusconi: "Appena mi vide in maniera fulminea mi domandò: 'È milanista? Allora Foscale, le faccia subito un contratto di consulenza'"

L'avvocato Leonardo Cantamessa si è così espresso al Corriere della Sera sulla sua lunga (40 anni) carriera in rossonero.

Fu lei ad accogliere Silvio Berlusconi quando acquistò il Milan?

«Accogliere è una parola grossa. Nel giorno del passaggio di consegne andai in sede in via Turati, assolutamente per caso. Trovai Berlusconi con Adriano Galliani e Giancarlo Foscale. “Lei chi è?” mi chiese. Mi presentai e in maniera fulminea mi domandò: “È milanista? Allora Foscale, le faccia subito un contratto di consulenza”».