Caos negli stadi francesi, interviene il Governo: domani riunione con le istituzioni calcistiche

In Francia è arrivato il momento di far fronte al grave problema di ordine pubblico che si sta verificando in molti stadi di Ligue 1. Ieri, a Lione, è andato in scena l'ennesimo spettacolo vergognoso, che ha visto coinvolto ancora una volta Dimitri Payet, colpito da una bottiglietta lanciata dal settore occupato dai sostenitori avversari. La partita è stata prima sospesa e poi interrotta; si tratta del sesto caso di violenza dall'inizio di questa stagione, che costringerà il governo a tenere una riunione d'emergenza: l'incontro si terrà domani, saranno presenti il ministro degli Interni, Gérald Darmanin, il ministro dello Sport, Roxana Maracineanu, e i responsabili delle Federcalcio e delle varie Leghe. A riportarlo è AFP.