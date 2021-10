Caos plusvalenze, la prossima mossa della FIGC è depotenziarle

Secondo Il Messaggero l’idea alla quale starebbe lavorando la FIGC, è quella di depotenziare le plusvalenze messe a bilancio da parte delle società di calcio. Il tutto a seguito dell’indagine aperta ieri che riguarda 62 operazioni di mercato andate in scena tra il 2019 e il 2021, che hanno spinto la Covisoc a inviare un fascicolo alla Procura che si occupa dei trasferimenti dei calciatori da una squadra a un’altra. Si sta indagando su operazioni che hanno portato a plusvalenze definite “sospette”, cioè che hanno generato ricavi per decine di milioni di euro ma con spostamento di denaro limitato se non nullo. Un esempio è il trasferimento al Napoli di Victor Osimhen, anche se dalle prime indiscrezioni sarebbe la Juventus la squadra più coinvolta.

Alla luce di ciò, la FIGC starebbe pensando di limitare il più possibile l’utilizzo di questo strumento per sistemare i bilanci – quasi sempre in rosso – dei club. L’intenzione è quella di inserire una norma che obblighi i club a dichiarare e indicare, al momento dell’iscrizione al campionato, quale sia l’incidenza delle plusvalenze senza effettivo flusso di cassa sul risultato d’esercizio. Così facendo si dovrebbe depotenziare il sistematico uso delle plusvalenze “gonfiate”, specie per i casi in cui non c’è un reale movimento di denaro. In ogni caso la procedura non sarà immediata perché occorrerà capire e approfondire se sarà possibile varare un provvedimento di questo tipo sul piano civilistico. Una volta appurato, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, presenterà la norma in consiglio federale.