Capello: "A Leao bisognerebbe dargli un po' della testa di Sinner"

Fabio Capello è intervenuto come ospite in collegamento a Sky Sport 24 e ha parlato un po' del suo passato ma anche della splendida vittoria di Jannik Sinner alle ATP Finals di tennis che si sono giocate a Torino. Nel parlare del fuoriclasse della racchetta italiano, l'ex tecnico tra le altre del Milan ha fatto un paragone con Rafael Leao e ha sottolineato come il portoghese potrebbe prendere come esempio proprio il campione altoatesino che, tra l'altro, è tifosissimo rossonero.

Le parole di Fabio Capello su Rafa Leao e Sinner: "Ci sono degli atleti che possono fare molto di più anche nel tennis e che poi dopo aver raggiunto certi risultati hanno smesso di migliorarsi. Lo sport è sacrificio, fare cose diverse: non accontentarsi del risultato e pensare che quello che hai fatto è un percorso del tuo lavoro come sportivo. Io farei un esempio: in Italia abbiamo un giocatore come Leao che ha un talento incredibile ma si accontenta. Bisognerebbe dargli un po’ della testa di Sinner per fargli vedere quello che potrebbe fare".