Capello: “Al Milan e alla Juve non c’è società dietro, ci sono dirigenti che non hanno idee chiare”

vedi letture

“Al Milan e alla Juventus non c’è società dietro, ci sono dirigenti che non hanno idee chiare”. Fabio Capello, dal palco de Il Foglio a San Siro, analizza così la stagione di rossoneri e bianconeri: “Non c’è pensiero, non c’è unione: la scelta più importante sono i giocatori, se non riesci a scegliere quelli che possono indossare la maglia del Milan o della Juventus vuol dire che non sei in grado di valutare a livello personale prima che tecnico”.

La corsa scudetto?

“L’Atalanta ha pagato un’intensità che non era più la stessa della prima parte di stagione, probabilmente anche a livello difensivo sono mancati dei giocatori. L’Inter ha un calendario molto molto intenso, ha tante partite importanti a tutti i livelli”.

L’Inter insegue il triplete.

“Me lo auguro per il calcio italiano, però è un po’ difficile. È una squadra che ha mentalità, che sa cosa deve fare anche grazie a Inzaghi”.

Inzaghi l’ha sorpresa come allenatore?

“È migliorato, è cresciuto come mentalità e anche come comunicazione. Dietro ha dei dirigenti che lo hanno guidato, cosa che per le società citate prima non mi sento di dire”.

Perché è così importante una dirigenza forte?

“È fondamentale capire le circostanze, i tifosi vogliono vedere un certo attaccamento alla maglia. Cose che sia alla Juve che al Milan non si sono viste”.

Crede alla rimonta del Real Madrid di Ancelotti? “Conoscendo Carlo e il livello dei giocatori, l’Arsenal deve stare attento. Se pensano di far passare tempo contando sul risultato dell’andata sbagliano, possono ribaltare il risultato. E poi si gioca al Bernabeu”.