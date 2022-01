Capello: "Balotelli in azzurro? Mi fido di Mancini"

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Il possibile ritorno di Balotelli in Nazionale? Io non lo conosco. Mancini lo conosce bene, è una decisione che prenderà lui, e di Mancini ho estrema fiducia". Ai microfoni di Radio Anch'io Sport Fabio Capello dice la sua sul possibile ritorno in Nazionale di Balotelli in vista degli spareggi per il Mondiale 2022. "Abbiamo bisogno di giocatori che diano il 110% - aggiunge Capello - può dare tutto, ha qualità. A me piace Immobile e Joao Pedro, ha qualità ed è capace di fare gol". (ANSA).