Capello: "Braida manca al Milan. Mi tolgo un sassolino dalla scarpa con Galliani..."

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del proprio passato in rossonero con Adriano Galliani in collegamento.

Sul perchè del funzionamento del binomio Berlusconi-Galliani: "Perchè era un gruppo che capiva di calcio e aveva in tutte le posizioni gli uomini giusti: l'ambizione e la fantasia di Galliani, la metodicità di Berlusconi e la bravura di capire la qualità dei giocatori da parte di Ariedo Braida, che ora manca al Milan".

Sulla sorpresa personale come giocatore: "Non ricordo giocatori che non fossero all'altezza del Milan, perchè era la bravura della squadra che faceva funzionare anche gli altri. Un giocatore che è stato importante, con il quale c'è stata anche qualche discussione e che ho avuto il piacere di incontrare recentemente, è stato Marco Simone. Simone quando entrava era sempre determinante, però quando c'erano i titolari doveva stare in panchina".

Su van Basten allenatore in futuro del Milan: "E' stato un grande giocatore, ha allenato anche l'Ajax e la nazionale. Ci vuole la voglia. Io credo che Marco in questo momento non abbia la voglia di rimettersi in gioco. Sarebbe un sogno per tutti, però ci vuole la determinazione e la rabbia. Ultimamente mi sembra che Marco l'abbia persa, perchè con l'età ci si adagia un po', come tutti".

Su una cosa che non ha mai detto a Galliani: "Mi tolgo un sassolino dalla scarpa: l'unica volta che non ho potuto farlo è quando sono tornato dal Real Madrid su richiesta del presidente mi son trovato una squadra che non mi soddisfaceva".