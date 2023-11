Capello: "Cosa è mancato? Leao e i cambi. Troppi infortuni"

vedi letture

Il Milan ha perso 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund. I rossoneri ora devono vincere contro il Newcastle e deve sperare che il Borussia Dortmund vinca in casa contro il Psg: il pareggio tra tedeschi e francesi farebbe comunque fuori il Milan anche in caso di vittoria in Inghilterra. Insomma la speranza degli ottavi è ridotta al lumicino. Fabio Capello ha parlato negli studi di Sky Sport 24 e ha commentato cosa è mancato ai rossoneri.

Le parole di Capello nel post partita: "E’ mancato Leao: fa la differenza sempre durante la partita. Stasera non sono mai riusciti a dribblare l’avversario. Poi i cambi che non c’erano: troppi infortunati a cui si aggiunge Thiaw. Il Milan era sbilanciato in avanti e i giocatori del Borussia erano sempre in vantaggio".