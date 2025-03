Capello critico: "Il primo tempo del Milan a Napoli è stato imbarazzate"

Il Milan perde contro il Napoli e vede spegnersi anche le ultime speranze di raggiungere il quarto posto. A dirla tutta, considerate anche le distanze da quinto e sesto posto, c'è il serio rischio che la formazione di Sergio Conceiçao manchi proprio la qualificazione all'Europa nella prossima stagione, ed è per questo che la Coppa Italia acquisisce ancora più importanza. Del doppio derby di coppa contro l'Inter ha questa mattina parlato l'ex allenatore Fabio Capello ai taccuini de La Gazzetta dello Sport.

Si aspetta una sorpresa?

"Sulla carta viene difficile crederlo, dopo aver visto il primo tempo dell’Inter con l’Udinese e il primo tempo del Milan a Napoli. Ecco, se le due squadre dovessero ripetere i 45’ visti ieri fatico a pensare che ci sia una partita. Ma torniamo al solito discorso, i derby sono gare a sé. E anche negli ultimi tre precedenti i rossoneri si presentavano in momenti particolari e largamente sfavoriti".

Facile credere che sia più importante per il Milan che per l’Inter.

"È così. I nerazzurri sono in corsa su tre fronti, con Champions e scudetto come obiettivi primari. Il campionato del Milan, invece, è praticamente finito con il ko di Napoli. Per Conceiçao e i suoi ci si può quasi spingere a dire che la Coppa Italia è ormai l’unica via per centrare la qualificazione in Europa. E non vedere il Milan giocare una competizione internazionale l’anno prossimo farebbe molto male".

Passiamo al Milan, sotto dopo nemmeno due minuti a Napoli.

"Il primo tempo dei rossoneri è stato scandaloso. Non ho poi capito le scelte di Conceiçao: Joao Felix titolare, contro un avversario che corre come il Napoli, e Leao fuori. Mah...".

Rafa è poi entrato bene.

"Indubbiamente. Leao ha qualcosa in più, poi certo gli manca sempre la continuità. Ma se l’avesse forse non sarebbe in questo Milan...".

Al di là della formazione, Conceiçao sta faticando a dare solidità anche alla difesa.

"Tra Fonseca prima e lui adesso, il Milan è migliorato molto poco nella fase difensiva. E poi mi chiedo: che fine ha fatto Tomori? Scomparso".

Eppure, se l’Inter ha rischiato di farsi raggiungere, il Milan nel finale di Napoli quasi pareggia.

"Vero. E se magari avesse segnato prima su rigore... A proposito, Pulisic è un ottimo rigorista e allora perché far tirare Gimenez? Capisco che si voglia aiutare un attaccante in difficoltà, ma ci sono momenti e momenti. Per i rossoneri quella di Napoli era una gara importante e stavi cercando di raddrizzarla. In certe cose io ci vedo pure un po’ di debolezza dell’allenatore".

Chiudiamo di nuovo sul derby: a livello tattico, quale sarà la chiave della sfida?

"Le ripartenze dell’Inter. Se il Milan si dimostrerà fragile come a Napoli, difficilmente potrà reggere l’urto. I nerazzurri sono tornati a ribaltare il campo con velocità e qualità, quasi a occhi chiusi. I giocatori sanno cosa fare, l’allenatore ha le sue sicurezze. Al Milan mi pare che Conceiçao non possa dire le stesse cose".