Fabregas ai tempi di Conte al Chelsea: "Mi volevano Roma, Milan e Napoli"

Parlando della sua carriera da giocatore, l'attuale tecnico del Como Cesc Fabregas ha raccontato di aver avuto in passato, quando giocava al Chelsea, contatti con Roma, Milan e, soprattutto, Napoli: "Quando ero al Chelsea mi cercò per la Roma. Stavo attraversando un momento difficile. Conte, appena arrivato, impiegava Matic e Kantè in mezzo al campo nel 3-4-3. Sono situazioni che si verificano, ma non la stavo vivendo bene. Ho dovuto spingere tantissimo per farmi apprezzare da lui e trovare spazio".

Quindi Fabregas sggiunge, facendo una rivelazione: "Bene, in quel periodo parlai con Monchi per la Roma e Gazidis per il Milan. Mi volevano entrambi. Anche Ancelotti fece un tentativo quando stava a Napoli. Una sera era al ristorante con la moglie e quando Darren lo vide mi disse “vedrai che Carlo ti chiederà di andare al Napoli”. Fu la prima cosa che mi disse quando mi strinse la mano: “Sei pronto per venire da me?”".