Genoa-Milan affidata a Collu: è la prima volta che arbitrerà i rossoneri

Il Milan dovrà aspettare tutto il weekend prima di rientrare in campo. I rossoneri saranno impegnati allo stadio "Luigi Ferraris" contro il Genoa solamente lunedì 5 maggio alle ore 20.45 per chiudere il 35° turno di campionato. La formazione di Sergio Conceicao non ha molto da chiedere su questo fronte ma la partita con il Grifone proietterà la squadra verso la doppia sfida contro il Bologna, venerdì 9 in campionato e finale di Coppa Italia mercoledì 14. La gara di Genova si preannuncia un'altra occasione per rodare il nuovo 3-4-3 che sembra aver portato maggiore solidità.

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la partita di questo turno di campionato. Per la gara tra Genoa e Milan è stato scelto il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari: si tratta di una prima volta per i rossoneri che non hanno mai incrociato la strada con questo direttore di gara. Per il Genoa invece due precedenti e due sconfitte: uno in questa stagione e l'altro nella scorsa.

La designazione completa:

GENOA – MILAN Lunedì 05/05 h. 20.45

COLLU

COSTANZO – PASSERI

IV: SANTORO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI