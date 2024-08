Capello: "Finora si è visto disordine e poca volontà da parte dei giocatori"

Fabio Capello, ex storico allenatore del Milan, ha parlato dei rossoneri in una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola sulla nuova edizione della Champions League. Queste dunque le considerazioni dell'ex tecnico italiano:

"Speriamo che Paulo Fonseca riesca a trovare la quadratura necessaria perché finora si è visto molto disordine e molta poca volontà da parte dei giocatori. Ci sono delle partite nelle quali lo spirito di squadra e la voglia di lottare sono fondamentali e queste cose non sono ancora apparse nel Milan".