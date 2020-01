Capello: "Il Milan deve giocare per Ibra se vuole sfruttarlo al meglio"

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, spiegando quale sia il modo migliore per sfruttare lo svedese: "Sono molto contento che sia al Milan, perchè è un giocatore che dà qualcosa di più. Detto questo, come dice Pioli, i rossoneri devono giocare per Ibra: lo devi cercare, lui riceve la palla e devi subito essere a sua disposizione per metterlo nelle condizioni di poterti servire bene. Non dimentichiamo che ci son stati tanti centrocampisti che hanno fatto una marea di gol con lui come compagno. Contro la Sampdoria ci son state diverse occasioni in cui nessuno ha seguito l'azione e gli è stato vicino per farsi passare il pallone".