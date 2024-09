Capello: "Inter ha due squadre di livello, è favorita. Alla Juve serve ancora tempo"

vedi letture

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato le prime 3 giornate di Serie A con particolare attenzione alle situazioni di Inter e Juventus, partendo dai favori del pronostico ancora dalla parte dei nerazzurri: "Mi pare scontato, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno lo scudetto sul petto non a caso. L’Inter è profonda nella rosa, ha due squadre di livello e, soprattutto, a differenza delle altre riparte con meccanismi già collaudati: tutti sanno cosa fare e quando farlo".

"Presto per dire se ci sia un anti Inter, che siano i bianconeri o un’altra squadra. Però c’è una considerazione da fare: la Juve concede molto poco alle avversarie ed è l’unica in campionato a non avere ancora subito gol. E questo è un particolare molto importante in Italia. Tra l’altro, anche a Bologna Thiago Motta aveva dimostrato di essere un ottimo allenatore nell’organizzare la fase difensiva, quindi non credo proprio sia un caso".