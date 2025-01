Capello: "Io non intervenivo dopo la partita, queste cose le avrei affrontate al primo allenamento"

vedi letture

Fabio Capello, ex mister rossonero e oggi opinionista, è stato citato da Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker come esempio di tecnico che affrontava le situazioni di petto con i giocatori, in modo da giustificare la lite tra Sergio Conceicao e Davide Calabria scoppiata al fischio finale della gara tra il Milan e il Parma. Capello è intervenuto in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 durante Calciomercato - L'Originale.

Le parole di Fabio Capello: "Sicuramente io non intervenivo dopo la partita, il momento più sbagliato: si è tutti presi da cosa è successo in campo. Queste cose le avrei affrontate al primo allenamento, radunando tutti in cerchio in mezzo al campo. L’allenatore non fa per simpatia o antipatia i cambi ma li fa perché pensa che la squadra possa essere migliorata".