Capello: "La sensazione è che i difensori del Milan guardino troppo la palla e troppo poco l’uomo"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il grande doppio ex della partita, Fabio Capello, ha parlato di una sfida che in carriera, sia da allenatore che da giocatore, ha giocato e vinto per tante volte, ovvero Milan-Juventus.

Da allenatore quanto si sarebbe arrabbiato per i gol subiti dal Milan a Cagliari?

"Con me sarebbero stati più attenti... La sensazione è che i difensori del Milan guardino troppo la palla e troppo poco l’uomo. E in area, come dico sempre, il pallone non entra se non c’è un avversario a spingerlo".