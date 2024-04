Capello: "Mi auguro che il Milan fra un anno lotterà per lo Scudetto, anche per lo spettacolo della Serie A"

Dopo i quattordici giorni più bui della stagione rossonera, con il doppio confronto ai quarti di finale di Europa League perso contro la Roma e il sesto derby consecutivo in cui i rossoneri sono usciti sconfitti contro l'Inter con tanto di biglietto in prima fila (non richiesto) per i festeggiamenti dello scudetto nerazzurro, il Milan si appresta a concludere la stagione senza grandi obiettivi, se non quello di evitare di cestinare anche il secondo posto. In tal senso e di tutto questo ha parlato l'ex tecnico rossonero Fabio Capello in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan tra un anno lotterà per lo scudetto? Me lo auguro. Per il Milan e per lo spettacolo: da due anni la Serie A dura mezza stagione, fino a quando una squadra non va in fuga e stravince senza rivali. Non è possibile che la corsa Champions diventi l’aspetto più interessante del campionato da febbraio in poi".