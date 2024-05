MN - Tissone: "Conceicao ha fatto fare il salto di qualità a Luis Diaz, le ali del Milan possono adattarsi al suo modo di giocare"

Sembra chiudersi il cerchio sul casting per il prossimo allenatore del Milan, con il nome di Sergio Conceicao del Porto attualmente in vantaggio sugli altri. Per parlare del tecnico lusitano, che in Italia ha giocato con le maglie di Lazio, Parma ed Inter la redazione di MilanNews.it ha intervistato Cristian Tissone. Queste le sue dichiarazioni sul modo di giocare dell'allenatore portoghese e di come si sposerebbe con la rosa del Milan.

Il suo modo di giocare si adatta bene alla rosa del Milan? “Sicuramente i giocatori che ci sono ora al Milan potranno adattarsi al suo modo di giocare. Bisogna vedere anche che mercato farà il Milan. Nei suoi anni al Porto le ali sono state molto importanti per il suo gioco, mi viene in mente Luis Diaz: è Sergio Conceicao che gli ha fatto fare il salto di qualità. Credo che sarà un ruolo molto importante per lui”.