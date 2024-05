Verso Milan-Genoa: le statistiche della sfida di San Siro

STATISTICHE SULLE PARTITE

Mancano quattro partite alla fine di questa stagione, e tre di queste quattro saranno tra le mura amiche di San Siro.

Amiche sì, ma in contestazione, visto che la Curva Sud si asterrà dal tifo per mandare un messaggio alla società: è importante fare le cose per bene e cercare di costruire una squadra vincente, a partire dalla scelta dell'allenatore, visto che i nomi circolati finora hanno fatto tutto tranne che scaldare la piazza in modo positivo.

Nella scorsa giornata il Milan ha guadagnato matematicamente l'accesso alla prossima Champions League, quindi non ha da chiedere più nulla di particolare da questo finale di campionato, se non il preservare la seconda piazza. Il pareggio di Torino in casa della Juventus ha dato una mano, mantenendo i bianconeri di Allegri a 5 punti di distanza, e con alcune partite difficili per loro, a partire dalla Roma domenica.

A San Siro arriverà il Genoa di Gilardino, che lunedì sera, battendo per 3-0 il Cagliari nel posticipo della scorsa giornata, ha ottenuto la salvezza matematica, quindi verrà a Milano a mente libera, e potrà fare una partita spensierata.

Si giocherà il 5 maggio, sarà la 14ma volta nella storia rossonera. Finora 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultima volta capitò nel 2018, e il Milan sconfisse il Verona in casa per 4-1 con gol di Calhanoglu, Cutrone, Abate e Borini, mentre per il Verona segnò il coreano Lee. Nel 2013 fu vittoria di misura, per 1-0, contro il Torino. A risolvere la partita ci pensò Mario Balotelli a 5 minuti dalla fine. Nel 2002 il Milan vinse 3-0 contro il Lecce all'ultima giornata di campionato, con gol di Kaladze, Ambrosini e Shevchenko, mentre all'Olimpico l'Inter di Ronaldo si schiantava sulla Lazio perdendo lo scudetto a favore della Juventus. L'ultima sconfitta risale al 1996, quando il Milan uscì sconfitto da Marassi sponda blucerchiata, con il risultato finale di 3-0 per i doriani (due gol di Chiesa, e terza rete firmata da Roberto Mancini). Con il Genoa ci sono due precedenti giocati il 5 maggio ma sempre a Genova: nel 1901 il Milan vinse per 3-0 vincendo il primo titolo nazionale della sua storia. Due marcature sconosciute e gol (il momentaneo 2-0) del nostro fondatore, Sir Herbert Kilpin. Nel 1957 l'altro precedente, un 1-0 firmato Gastone Bean dopo 13 minuti.

Con il Genoa, complessivamente sarà la sfida n.153, e la n.77 in casa. Finora 46 vittorie, 19 pareggi e 11 sconfitte. La scorsa stagione vide il Genoa in Serie B e promosso, quindi l'ultimo precedente risale a due stagioni fa. Era il 15 aprile 2022, e il Milan, in piena corsa scudetto, vinse per 2-0 con gol di Leao e Messias. Proprio lui è ora un giocatore nella rosa dei rossoblu.

L'ultima sconfitta risale all'8 marzo 2020. Finì 2-1 per il Genoa con gol di Pandev e Cassata, mentre per il Milan segnò Zlatan Ibrahimovic. Poi, due giorni dopo, cominciò il lockdown per l'esplosione della pandemia Covid, e tutto si fermò per qualche mese. Nella storia delle sfide tra Milan e Genoa, la vittoria più pesante dei rossoneri risale al 1949-50, quando il risultato finale fu 5-0. Nel 1957-58 invece la sconfitta più larga, quando i rossoblu si imposero per 5-1.

In tre occasioni il Milan ebbe giocatori espulsi in casa con il Genoa, e quando avvenne il Milan non riuscì mai a vincere.

L'ultima volta fu lo 0-0 dell'ottobre 2017, quando a uscire dal campo per espulsione fu Bonucci. Invece, in otto occasioni il Genoa ebbe espulsioni contro, 6 vittorie rossonere e due pareggi quando accadde. L'ultima volta fu nel 2013-14, quando Manfredini fu espulso, ma la partita finì 1-1.

Nel 1982-83, in un incontro di Coppa Italia, il Milan ha ribaltato un risultato sfavorevole a fine primo tempo contro il Genoa in casa. Quella è l'unica occasione in cui i rossoneri ci riuscirono.

In due occasioni invece il Genoa riuscì a imporsi per 2-1 dopo aver finito il primo tempo sullo 0-1: nella Serie A 1930-31 e nella Coppa dell'Amicizia 1961-62.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 12 i giocatori che hanno esordito in un Milan-Genoa: Pozzo (13/02/1910), Cevenini III, Romolo Ferrario ed Ernesto Morandi (28/04/1912), Scanferlini (18/02/1934), Rivolta (30/05/1937), Rossetti (23/11/1941), Busani (15/12/1946), Bravi (28/04/1963), Angelo Carbone (09/09/1990), Brian Laudrup (05/09/1993), Emil Roback (13/01/2022).

Per 13 giocatori Milan-Genoa fu l'ultima presenza: Pozzo (13/02/1910) unica presenza, Mosca (18/04/1915), Pasqualetto e Ostromann (01/07/1928), Ranelli (06/03/1930), G. Rossi (01/03/1936), Gudmundsson (24/04/1949), Baruffi (25/05/1958), Barison (16/06/1963), Maxi Lopez (25/04/2012), Rami (29/04/2015), Begovic (08/03/2020), Emil Roback (13/01/2022).

Sei i giocatori che hanno trovato per la prima volta la rete in un Milan-Genoa: Cevenini III (28/04/1912) gol da esordiente, alla prima presenza, Bertolotti (01/03/1936), Tognon (15/12/1946), Trebbi (06/10/1963), Tresoldi (13/01/1974), Mati Fernandez (18/03/2017).

Sei anche i giocatori che hanno segnato per l'ultima volta un gol in rossonero in un Milan-Genoa: Ernesto Morandi (22/05/1921), Bertolotti (01/03/1936) unico gol, Occhetta (24/05/1959), Trebbi (06/10/1963) unico gol, Beckham (28/01/2009), Mati Fernandez (18/03/2017) unico gol

Per 18 volte ci sono state doppiette in partite tra Milan e Genoa a San Siro. Tre di queste furono firmate da Nordahl, e due da Schiaffino e Carapellese.

Aldo Serena è l'unico ad aver firmato doppiette al Genoa in Coppa Italia.

Per Pioli sarà la sfida n.8 al Genoa, la n.5 in casa, finora tre vittorie di cui una ai supplementari in Coppa Italia, e una sconfitta.

Arbitrerà Prontera, sarà la terza sfida arbitrata da lui con il Milan in campo. Finora due vittorie, un 3-2 in casa contro il Verona nell'ottobre 2021, e un 4-1 rifilato al Cagliari in Coppa Italia nel gennaio 2022.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)