MN - Tissone: "Mi auguro che Conceicao possa far esprimere tutto il potenziale di Leao"

vedi letture

Sembra chiudersi il cerchio sul casting per il prossimo allenatore del Milan, con il nome di Sergio Conceicao del Porto attualmente in vantaggio sugli altri. Per parlare del tecnico lusitano, che in Italia ha giocato con le maglie di Lazio, Parma ed Inter la redazione di MilanNews.it ha intervistato Cristian Tissone. Queste le sue dichiarazioni sul potenziale impatto dell'allenatore su Rafa Leao.

Che impatto potrà avere su Leao? “Mi auguro che possa far esprimere tutto il potenziale che ha Leao, secondo me è un grandissimo giocatore. Sappiamo che quando è al massimo ci fa divertire, speriamo che con Conceicao possa avere questo rendimento in più partite possibile".