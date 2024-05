Nuovo stadio Milan a San Donato: entro il 23 maggio la decisione dei “garanti” sul referendum

Secondo quanto riferisce Il Cittadino, entro il 23 maggio il Comune di San Donato risponderà alla richiesta, presentata dal comitato “No stadio”, di indire un referendum per domandare ai sandonatesi se vogliono o meno l’impianto del Milan a San Donato. "L’iter ha in particolare previsto una prima fase dedicata alla verifica del numero e della regolarità delle sottoscrizioni da parte dell’ufficio elettorale, dopodiché la documentazione è stata trasmessa ai dirigenti preposti per gli accertamenti legati alla fattibilità tecnica e contabile. Infine il consiglio comunale ha scelto i componenti del collegio dei garanti che è rispettivamente formato dal segretario generale del Comune, nonché da un legale, scelto dai consiglieri tra una rosa di nomi trasmessa dall’Ordine degli avvocati di Milano, e da un dirigente pubblico di un ente che non è coinvolto nell’iter dello stadio" scrive Il Cittadino. "Il regolamento prevede che il collegio si esprima entro 30 giorni a partire dalla comunicazione ufficiale che in data 23 aprile l’ente ha inviato ai membri del collegio".

Nelle prossime settimane è quindi attesa la decisione sul referendum, verdetto particolarmente atteso dal comitato "No stadio" che da circa un anno sta portando avanti questa sua battaglia contro il nuovo impianto che il Milan vuole costruire sull'area San Francesco di San Donato.