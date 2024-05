Milan, con una vittoria la partecipazione alla Supercoppa sarà automatica

Domani pomeriggio, alle 18 a San Siro, il Milan scenderà in campo contro il Genoa per la quartultima gara del suo campionato. Con quattro gare da giocare e nessun trofeo da poter alzare in vista, l'unico obiettivo per i rossoneri è mantenere la seconda posizione a discapito della Juventus, distante cinque punti, e conseguentemente ottenere la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana. Quest'ultimo obiettivo potrebbe essere raggiunto già in questo fine settimana, dopo la partita contro il Genoa: basta una vittoria.

Con i tre punti, il Milan otterrebbe l'automatica qualificazione alla Supercoppa ma non ancora il secondo posto. La corsa dei rossoneri, in tal senso, è sul Bologna perchè la Juventus, qualora superasse il Milan in seconda piazza, non andrebbe a impattare sulla qualificazione dei rossoneri alla competizione nazionale: questo perché i bianconeri hanno già ottenuto il pass grazie al raggiungimento della finale di Coppa Italia. Dunque il Milan può permettersi di arrivare terzo con la Juventus seconda. E con gli eventuali tre punti contro il Genoa, il Milan sarebbe irraggiungibile per il Bologna che disterebbe 9 punti dal Milan con tre partite da giocare e gli scontri diretti in favore dei rossoneri.