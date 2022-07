Capello: "Milan frenato dal passaggio societario. Maldini e Massara sono determinanti"

MilanNews.it

L'ex allenatore rossonero Fabio Capello è stato intervistato sulle colonne de La Stampa uscita in edicola questa mattina. In particolare Capello ha parlato del mercato rossonero ancora non decollato del tutto: "I rossoneri sono un po' frenati dal passaggio di società, non si capisce la disponibilità di spesa concessa a Maldini e Massara, i quali hanno idee chiare e la capacità di intuire il potenziale dei giovani. Sono stati determinanti nell'ultima stagione, insieme a Pioli che ha dimostrato di saperli far maturare".