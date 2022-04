Capello: "Milan squadra con i migliori solisti. Pioli bravo a renderli una squadra"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Capello ha parlato così del Milan: "È la squadra con i migliori solisti: Leao e Theo inventano, sono uno spettacolo. Il grande merito di Pioli è stato far giocare al massimo questi solisti e renderli squadra". Nonostante questo la favorita per lo scudetto di Capello rimane l'Inter: "almeno leggendo il calendario. Ma vince chi non sbaglia".