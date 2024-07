Capello: "Nel Milan la base c’è, ma devono aggiungere un bel centravanti per lottare con l’Inter per lo scudetto"

Fabio Capello fa le carte al campionato italiano. L'ex allenatore, fra le altre, di Milan, Roma e Juventus ha parlato del debutto in campionato dei rossoneri che scenderanno in campo a San Siro contro il Torino: "Un bel test, duro. Alla terza c’è la Lazio, alla quinta il derby con l’Inter: che avvio... A maggior ragione per Fonseca, già messo sulla graticola dai tifosi. Fa effetto vedere i rossoneri senza italiani nel possibile undici titolare. Il Milan deve ripartire da Maignan, Theo e Leao. La base c’è, ma devono aggiungere un bel centravanti per lottare con l’Inter per lo scudetto.

Meglio Zirkzee o Lukaku? Io prenderei sempre Zirkzee. L’olandese ha talento, è giovane e sa fare un po' di tutto. Mi fa strano soltanto vederlo sempre in panchina all’Europeo. Lukaku? Farebbe bene al Milan e anche al Napoli se vende Osimhen. Il grande colpo di De Laurentiis è stato Conte.

Antonio è il tecnico più vincente dei 20 di Serie A - ha concluso Capello - arriva in una piazza calda, con un presidente ambizioso ma complicato. Dovrà essere bravo a riaccendere la fame dei giocatori. Per capire il ruolo che avrà il Napoli, attendo la fine del mercato: Kvara sposta gli equilibri".