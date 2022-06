Capello: "Pirlo o Gattuso? Erano perfetti insieme. Si completavano"

Fonte: GameInsight

MilanNews.it

Fabio Capello, ex grande centrocampista fra le altre anche del Milan, ha rilasciato una lunga intervista per GameInsight in cui ha toccato ovviamente anche argomenti che riguardano i rossoneri. Alla domanda se preferisce Pirlo o Gattuso, Capello ha risposto così: “Sono differenti, ma insieme sono perfetti. È quello che cerca ogni allenatore a centrocampo. Uno ha una grande regia e vede il gioco come altri non vedono, e l’altro lo supporta con un lavoro oscuro che è determinante”.