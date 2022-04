Capello su Maldini: "Nessun dubbio sulla sua permanenza. Servono sensibilità e competenza"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Fabio Capello ha parlato della permanenza di Maldini nel Milan. Queste le sue parole: "Non c’è dubbio, mica è semplice comprendere il valore di un giocatore per creare una grande squadra. Servono sensibilità e competenza e lui ha dimostrato in queste sessioni di mercato che non serve spendere per spendere ma solo per migliorare"