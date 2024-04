Capello su Rafa Leao: "Non sai mai come giocherà: sorgono dei dubbi"

vedi letture

Dopo i quattordici giorni più bui della stagione rossonera, con il doppio confronto ai quarti di finale di Europa League perso contro la Roma e il sesto derby consecutivo in cui i rossoneri sono usciti sconfitti contro l'Inter con tanto di biglietto in prima fila (non richiesto) per i festeggiamenti dello scudetto nerazzurro, il Milan si appresta a concludere la stagione senza grandi obiettivi, se non quello di evitare di cestinare anche il secondo posto. In tal senso e di tutto questo ha parlato l'ex tecnico rossonero Fabio Capello in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Fabio Capello su Rafael Leao: "Ha potenzialità enormi, però non sai mai che partita giocherà. E questo ti fa sorgere dei dubbi: mi sembra impossibile che un giocatore con quelle qualità non abbia la rabbia, l'agonismo che ci si aspetta da lui. Guardate Bellingham al Real... Il suo impatto è stato scioccante. Detto questo, se si fermano Leao e Theo al Milan viene a mancare il 60% della squadra".