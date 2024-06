Capello sul Milan: "Quando fai il mercato devi pensare a quanto valgono i giocatori che hai"

Tempo di Milan Football Week, evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, sul palco della quale ieri ha preso la parola Fabio Capello, storico ex giocatore ed allenatore del Milan. L'attuale opinionista di Sky Sport ha parlato non solo dell'obiettivo numero uno del mercato rossonero Joshua Zirkzee ma ha anche fatto una battuta sull'assenza di italiani dalla rosa della nazionale per gli Europei appena cominciati, un unicum nella storia della maglia azzurra.

Zirkzee al Milan intriga?

“Il Milan deve lavorare sulla base che aveva, avendo vinto il campionato due anni prima. Non l’ha fatto nella scorsa stagione. Quando fai il mercato devi pensare a quanto valgono i giocatori che hai: se vale 90, devi comprarne uno che valga 93. Se ne compri dieci che valgono 70, non fai un passo avanti”.

Il valore del campionato italiano?

“Siamo più bravi a prendere stranieri che a formare giocatori. Quando leggo che il Milan non ha neanche un convocato in Nazionale, penso a quelli di Capello o Sacchi. Ne davano 8-10”