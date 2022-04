Capello: "Vedere la gente che scappa dalla guerra è doloroso e inconcepibile"

MilanNews.it

Fabio Capello, intervistato da GameInsight, ha parlato così dell’invasione russa ai danni dell’Ucraina e della guerra che ne è scaturita: “Ho lavorato con la Russia, sono stato 4 anni lì e devo dire che sono stato molto bene. Poi sono andato via, anche lì si è rotto qualche cosa. Vedere queste immagini mi sembra incredibile che nel 2022 ci siano questi bombardamenti, questa distruzione… Come se tutto quello che è successo in passato non fosse neanche nella menta, ci siamo dimenticati di tutto questo, di cose orrende che abbiamo vissuto. Mi viene la pelle d’oca solo a pensare che mio padre è stato nei campi di concentramento e si è salvato per il rotto della cuffia. Vedere questa gente che scappa è doloroso e inconcepibile. Non riesco a concepire che si possa fare la guerra, ecco”.