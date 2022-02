Capienza stadi, nota congiunta Speranza-Vezzali: si lavora al 75% dal 1 marzo

Tramite una nota congiunta, il ministro della Salute, Roberto Speranza, e la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali hanno informato che "stanno lavorando congiuntamente ad un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all'aperto ed al chiuso. Si lavora ad un primo allargamento, a partire dal 1° marzo, che porterà al 75% ed al 60% il limite delle capienze rispettivamente all'aperto ed al chiuso. Per poi proseguire con riaperture complete qualora la situazione epidemiologica continuasse il trend di calo".

I contatti tra Federcalcio e Governo, però, lasciano aperto un altro scenario e a riguardo, come già raccontato in precedenza, c'è molta fiducia ovvero la capienza del 100% già dal 1 marzo. Per raggiungere l'obiettivo, è pronto un emendamento a uno dei decreti Covid in sede di conversione.