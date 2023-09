Capitano e... Mvp! Leao scelto come migliore in campo contro il Verona

Non poteva che essere Rafa Leão, il migliore in campo di Milan-Hellas Verona 1-0. Con la fascia di capitano sul braccio, il nostro numero 10 ha deciso con un gran gol alla prima occasione del match la sfida della 5ª giornata di Serie A, riportandoci al secondo posto in classifica. Una rete che lo porta nel tabellino dei marcatori per la terza partita consecutiva di campionato: è la prima volta da quando veste il rossonero.

Uno scatto bruciante a 40 metri dalla porta, a premiare il pressing di Pulisic e il recupero di Giroud, per poi anticipare l'uscita di Montipò con un rasoterra preciso e calibrato. Un gran gol, il terzo in campionato, che vale il premio di MVP assegnato dai tifosi rossoneri con i voti su AC Milan Official App: Rafa ha preceduto altri due protagonisti del pomeriggio di San Siro, entrambi all'esordio dal primo minuto, in Musah e Sportiello.

Una prova da leader per l'attaccante portoghese, e non soltanto per la fascia portata per le assenze di Calabria e Hernández. Se da un lato ha capitalizzato al massimo la prima vera occasione da gol, con un lampo che ha illuminato il pomeriggio di San Siro, dall'altro Leão ha messo su una prestazione di sacrificio, partecipando in modo associativo alla manovra di squadra schierata con un inedito - per questa stagione - 3-4-3 da Mister Pioli.

Nel Milan-Hellas Verona del nostro numero 10 ci sono anche 33 tocchi con l'86.7% di passaggi riusciti (80% nella trequarti offensiva), 2 cross, 8 dribbling tentati e 2 possessi guadagnati. E soprattutto un gol da tre punti, che ci permette di riprendere il discorso con la vittoria interrotto nelle ultime due uscite tra campionato e Champions League. Per un applauso corale, al momento dell'uscita dal campo, quanto mai meritato. Bravo Rafa!