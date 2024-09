Capuano: "Ibra non c'è perché in vacanza. Non credo che nessun altro plenipotenziario di un club di Serie A avrebbe fatto la stessa scelta"

Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su X commentando il periodo del Milan dopo Lazio-Milan e la figura di Zlatan Ibrahimovic: "Il Milan va a giocare una trasferta già decisiva a Roma dopo due giornate bruttissime. Succede di tutto nella squadra. Ibrahimovic non c'è perché in vacanza. Non credo che nessun altro plenipotenziario di un club di Serie A avrebbe fatto la stessa scelta. Nessuno.

Partita complessa da giudicare quella del Milan. Di positivo il risultato, un buon primo tempo e la risposta delle riserve messe in campo da Fonseca. Negativo: incassati altri 2 gol (sono 6 in 3 partite) e difesa che quando la Lazio ha alzato il ritmo ha ceduto di schianto. E poi la sceneggiata di Leao e Theo Hernandez, troppo plateale per non lasciare strascichi…".