Caputi: "Il Milan è la miglior squadra di questa stagione. La sua identità è chiara"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Caputi ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Penso che il Milan sia la migliore squadra di questa stagione. E' una formazione che non era partita per vincere il campionato ma ha dimostrato sempre un grande gioco e una grande identità. Nonostante gli infortuni e i tanti impegni, i rossoneri hanno sempre fornito prestazioni positive. La vittoria di ieri è la dimostrazione di una squadra con la S maiuscola in cui tutti i calciatori sono coinvolti. E' una squadra che ha proiezione verso il futuro"