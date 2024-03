Cardinale cerca investitori? Giudice spiega perchè è normale e allontana l'ipotesi cessione del club

Alessandro Giudice, collaboratore del Corriere dello Sport ed esperto in particolare di economia e finanza, è stato a colloquio con Gerry Cardinale negli scorsi giorni. Per questo Carlo Pellegatti ha intervistato il collega sul proprio canale YouTube per parlare delle recentissime dichiarazioni del maangeer americano, dei progetti di RedBird sul Milan ma anche per chiarire alcuni punti e soprattutto quello legato all'ormai famoso vendor loan di Elliott all'azienda di Cardinale.

Giudice ha spiegato perchè Cardinale sta cercando nuovi investitori per il Milan, di certo non per una cessione del club: "Chiunque nella finanza è sempre alla ricerca di investitori, è probabile che lui stia parlando con vari investitori ma senza questo parossismo di avere la scadenza di pagare il debito che si può, tra l’altro, rifinanziare o rischedulare. Ma io credo che lui sia alla ricerca di co-investitori strategici, che possano dare un valore aggiunto come sono stati gli Yankees: sei nell’orbita di un marchio leggendario. Ecco, se nel Medio Oriente RedBird trovasse un investitore capace di aprire dei canali, per esempio in Arabia Saudito che hanno mille miliardi da investire. Ma entrare in questa orbita qui non significa che vende il Milan. Ha 10 miliardi che ha raccolto da gente che glieli ha affidati negli anni per fare investimenti, non resta che aspettare".