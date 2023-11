Cardinale e The Rock ancora assieme: ecco perché

E’ mercoledi 15 novembre, a Washington. Dwayne ‘The Rock’ Johnson, la star di Fast and Furious, è in Campidoglio dove ha incontrato i legislatori in una serie di incontri per discutere di strategie di reclutamento nelle Forze Armate US e della X Football League, acquistata nel 2020 con Dany Garcia e con RedBird Capital, e i cui rappresentanti erano con lui in questa occasione.

Nella foto di quel giorno, da sinistra ‘The Rock’ con Gerry Cardinale ed Eric Shanks (CEO di Fox Sports), Burke Magness (Presidente di ESPN), partner di RedBird nella XFL