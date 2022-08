Cardinale può blindare Leao dopo il closing: è l'uomo in più del Milan

MilanNews.it

Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, Rafael Leao è l'uomo in più del Milan, come ha dimostrato anche sabato contro il Bologna andando a rispondere subito alle critiche che lo avevano attaccato per le prime due partite al di sotto delle aspettative. Secondo il quotidiano il rinnovo del calciatore sarà discusso veramente una volta che sarà effettivo il closing e quindi il passaggio da Singer a Cardinale. Il nuovo proprietario del Milan dovrà venire incontro alle richieste di Leao (7 milioni) magari alzando un po' il tetto di 4.5 milioni.