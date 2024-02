Cardinale su Pioli: "Un buon lavoro in una situazione non facile: non essere contento non vuol dire licenziare"

Gerry Cardinale è a Milano per fare le cose sul serio. Il proprietario rossonero è fresco di una nuova puntata in Italia, dove è stato per seguire a San Siro la sfida di Europa League tra Milan e Rennes. Il manager americano è stato intercettato ai microfoni del Corriere della Sera prima della sua immediata ripartenza e ha parlato con toni categorici del suo progetto con il Milan e della posizione di Stefano Pioli.

Le parole di Cardinale in difesa di Stefano Pioli: "Non essere contento in un certa fase non si traduce necessariamente nel licenziare l’allenatore. Credo che Pioli stia facendo un buon lavoro in una situazione non facile, con una squadra molto rinnovata, non cedo alla tentazione di “licenziare” qualcuno tanto per cambiare qualcosa. Abbiamo cambiato tanto e ci vuole tempo per creare un team coeso. Siamo comunque in crescita, vicini al secondo posto, e di questo va dato merito a giocatori, staff, allenatore".