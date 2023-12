Caressa: "C’è un’azione di Chukwueze che viene liberato a sinistra, arriva Calabria velocissimo ma viene ignorato: succede parecchie volte questo anche ad altri"

Il Milan si è impallato, questa prima parte di stagione è una prova evidente e l'impossibilità totale di creare pericoli costanti contro la Salernitana, ultima in classifica con 8 punti prima della sfida ai rossoneri, è una conferma preoccupante. I rossoneri creano poco e quando lo fanno spesso non finalizzano. Ne ha parlato anche Fabio Caressa al Club di Sky Sport.

Le parole di Caressa sul Milan: "C’è un’azione di Chukwueze che viene liberato a sinistra e fa il suo solito movimento. Arriva Calabria velocissimo che si propone velocissimo su questa possibilità di giocata. Vero che non lo vede, vero che non glielo chiamano ma Calabria viene completamente ignorato. E questo è successo parecchie volte anche ad altri diversi giocatori del Milan. La mia sensazione è che in un momento di difficoltà si cerchi più la soluzione personale che l’armonia e il gioco di squadra".